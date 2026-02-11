Três Graças: Kasper invade ferro-velho para roubar segredo da escultura e é flagrado

O marchand tirou fotos da obra de arte escondida, mas não contava que Lucélia estava de olho em cada passo seu

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, a movimentação em torno da escultura “As Três Graças” se intensifica após a entrada não autorizada de Kasper (Miguel Falabella) no ferro-velho onde a obra permanece guardada.

O personagem invade o local e registra imagens da escultura, dando início a uma sequência de alertas e desconfianças entre os envolvidos.

A ação ocorre de forma discreta.

Kasper entra no ferro-velho sem permissão e fotografa a peça, que é mantida sob guarda no espaço.

Em seguida, passa a sondar Júnior (Guthierry Sotero) com perguntas indiretas sobre o local e a obra.

Durante a conversa, questiona se o funcionário já viu a escultura ao vivo, ampliando a tentativa de obter informações adicionais sobre a escultura.

