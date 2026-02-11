Três Graças: Samira mata Jorginho e desova corpo na porta da igreja

Pai de Joélly só terá tempo de ouvir o choro da neta recém-nascida

Na Telinha -
Nos próximos capítulos de Três Graças, Jorginho (Juliano Cazarré) morre tentando salvar Joélly (Alana Cabral) e a neta.

O ex-presidiário consegue desarmar Edilberto (Julio Rocha), mas Samira (Fernanda Vasconcellos) dá um tiro certeiro no pobre coitado, e deixa o corpo enrolado em um cobertor na porta da igreja.

Lena (Barbara Reis) marca um encontro com a gestante escondido da chef de cozinha e foge de carro ao perceber que Raul (Paulo Mendes) e o ex-chefe da Chacrinha viram as duas.

