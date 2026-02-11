Três Graças: Zenilda cobra documentos e ameaça expor fábrica ilegal de Ferette

Pedido ocorre após anúncio de divórcio e inclui advertência sobre denúncia à polícia

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

A decisão de Zenilda (Andréia Horta) de encerrar o casamento com Ferette (Murilo Benício) desencadeia uma cobrança formal e uma ameaça direta nos próximos capítulos de Três Graças.

Em conversa com o empresário, ela informa que dará entrada no processo de divórcio e condiciona qualquer negociação à entrega imediata de todos os documentos relacionados à Fundação.

A exigência abrange registros contábeis, atas de reuniões e relatórios operacionais.

Zenilda sustenta que, por ser sócia e esposa, tem direito a acesso integral às informações e ao controle dos arquivos.

