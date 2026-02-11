Vilã lésbica rouba a cena em Dona Beja com paixão reprimida pela protagonista

Personagem de Indira Nascimento tem novas características no remake

Na Telinha - 11 de fevereiro de 2026

Uma vilã lésbica é destaque nos primeiros capítulos de Dona Beja, novela da HBO Max que estreou na semana passada.

Com características inexistentes na primeira versão da trama – exibida na Manchete em 1986 –, Maria, papel de Indira Nascimento, rouba a cena no início da história.

A paixão reprimida de Maria pela protagonista, vivida por Grazi Massafera, fica evidente logo no primeiro capítulo.

Durante um jantar, ela rouba uma luva da moça, noiva de seu irmão Antônio (David Júnior), e cheira a peça com afeto.

Leia conteúdo completo aqui.