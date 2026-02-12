BBB 26: Ana Paula flerta com Jonas na festa: "A gente ia fazer uns meninos bonitos, hein?"

A jornalista chegou a sentar na mesma mesa do modelo durante a madrugada

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Apesar da rivalidade que nutrem no BBB 26, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach viveram momentos de intimidade e troca de elogios durante a festa do líder do gaúcho.

A jornalista chegou a brincar com a possibilidade de ter filhos com o modelo.

“Sua mãe é gatíssima, mas você, aqui, está um espetáculo”, elogiou a veterana, arrancando risadas do concorrente.

Ao vê-lo em outras fotos com companhias femininas, Ana questionou se Jonas já foi casado.

Leia conteúdo completo aqui.