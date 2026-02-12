BBB 26: Babu puxa a orelha de Chaiany após sister cogitar desistência: "Coragem"
Ator conversou com a pipoca e deu uma série de conselhos a aliada
Ao perceber a fragilidade de Chaiany no BBB 26 – a sister sonhou com a filha Lara e acordou emotiva -, Babu Santana tratou de acalmá-la e demovê-la da ideia de desistir do programa.
A pipoca está preocupada com o fato de não ter ganhado nenhuma prova ainda.
“Se você superou uma depressão desse nível, você vai superar a pressão desse jogo.
Não tenta se comparar a ninguém.
A gente só vai ganhar se for autêntico.
Siga seu coração.
Seja amiga daquela chata [Gabriela], só não fale de jogo.
Por enquanto é o que você precisa saber.
Essa é a sua tática.
Você é amiga de quem você quiser, e saber quem ia juntar voto pra defender você.
E ganhar as provas”, orientou o brother.