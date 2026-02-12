BBB 26: Babu puxa a orelha de Chaiany após sister cogitar desistência: "Coragem"

Ator conversou com a pipoca e deu uma série de conselhos a aliada

Ao perceber a fragilidade de Chaiany no BBB 26 – a sister sonhou com a filha Lara e acordou emotiva -, Babu Santana tratou de acalmá-la e demovê-la da ideia de desistir do programa.

A pipoca está preocupada com o fato de não ter ganhado nenhuma prova ainda.

“Se você superou uma depressão desse nível, você vai superar a pressão desse jogo.

Não tenta se comparar a ninguém.

A gente só vai ganhar se for autêntico.

Siga seu coração.

Seja amiga daquela chata [Gabriela], só não fale de jogo.

Por enquanto é o que você precisa saber.

Essa é a sua tática.

Você é amiga de quem você quiser, e saber quem ia juntar voto pra defender você.

E ganhar as provas”, orientou o brother.

