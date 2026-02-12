BBB 26: Breno traça estratégia, Cowboy reclama de afastamento e grupo de Ana Paula define alvo

A poucas horas da próxima Prova do Líder, participantes já estão pensando no próximo paredão

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Com a proximidade da Prova do Líder, os participantes do BBB 26 já começaram a traçar estratégias para o paredão de domingo (15).

Em conversa com Marcelo na tarde desta quinta-feira (12), Breno analisou o jogo.

“Eu me considerava mais ameaçado pelo Brigido do que Jonas.

Só que o Brigido saiu.

O Jonas continua sendo uma pedra no sapato de quem quer ganhar prova.

Então, eu gosto dele, não tenho nenhum problema com ele.

Meu único problema com ele, Alberto e Sarah é que eles ganham prova.

Deles eu gosto”, afirmou o biólogo.

