BBB 26: Breno traça estratégia, Cowboy reclama de afastamento e grupo de Ana Paula define alvo
A poucas horas da próxima Prova do Líder, participantes já estão pensando no próximo paredão
Com a proximidade da Prova do Líder, os participantes do BBB 26 já começaram a traçar estratégias para o paredão de domingo (15).
Em conversa com Marcelo na tarde desta quinta-feira (12), Breno analisou o jogo.
“Eu me considerava mais ameaçado pelo Brigido do que Jonas.
Só que o Brigido saiu.
O Jonas continua sendo uma pedra no sapato de quem quer ganhar prova.
Então, eu gosto dele, não tenho nenhum problema com ele.
Meu único problema com ele, Alberto e Sarah é que eles ganham prova.
Deles eu gosto”, afirmou o biólogo.