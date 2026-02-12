BBB 26: Chaiany enquadra Capetinha após fala sobre paredão: "Não tenho medo de você"
Sister procurou o brother após se sentir constrangida pelo ex-jogador de futebol
Chaiany resolveu confrontar Edilson Capetinha após o brother revelar o desejo de ir para o paredão do BBB 26 e enfrentá-la na berlinda.
Incomodada com a situação, a sister chegou a classificar o ex-atleta como “arrogante”.
“Edilson, deixa eu te falar um negócio.
Ontem você veio com sua arrogância pro meu lado, mas vou te explicar meu medo.
Eu não tenho medo nenhum de ir com você pro paredão.
Cowboy, Jonas, ninguém que tá nessa casa.
O meu medo é de sair, é ter que fazer a mesma coisa que fiz a vida toda pra conseguir alguma coisa”, avisou a goiana.