BBB 26: Chaiany sonha com a filha e entra em desespero: "Estou sofrendo"

Sister lembrou do fato de ainda não ter ganhado nenhuma prova na temporada

Chaiany não está sabendo lidar com a saudade que sente da filha.

A sister foi às lágrimas nesta quinta-feira (12) ao falar da garotinha e também por não ter ganhado até agora nenhuma prova relevante no BBB 26.

“Filha de Deus…

Se acontecer qualquer coisa, eu vou me embora na hora.

Não tem como ficar aqui sem ganhar prova, não, sem ver a menina, não.

Não tem como.

Não tem como ficar aqui sem ver você, não.

Não tem como.

Já não sei jogar isso aqui mesmo.

Estou sofrendo.

Ninguém confia em mim mesmo, nem gosta.

Finge.

Só faço merda”, desabafou.

