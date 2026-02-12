BBB 26: Edilson Capetinha expõe decepção com Babu Santana: "Vou morrer atirando"

O ex-jogador de futebol falou sobre o ator em conversa com Jordana

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Amigos inseparáveis nos primeiros dias de BBB 26, Edilson Capetinha anda incomodado com Babu Santana.

O ex-jogador de futebol revelou a Jordana durante a festa do líder que está decepcionado com o ator.

“Eu sempre admirei o Babu lá fora, sempre admirei o profissional que ele é.

Gostava dele quando eu assisti a edição dele, só que aqui dentro eu me decepcionei”, comentou a sister.

“Eu também”, concordou o camarote.

