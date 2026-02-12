BBB 26: Edilson Capetinha expõe decepção com Babu Santana: "Vou morrer atirando"

O ex-jogador de futebol falou sobre o ator em conversa com Jordana

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Edilson Capetinha expõe decepção com Babu Santana: "Vou morrer atirando"

Amigos inseparáveis nos primeiros dias de BBB 26, Edilson Capetinha anda incomodado com Babu Santana.

O ex-jogador de futebol revelou a Jordana durante a festa do líder que está decepcionado com o ator.

“Eu sempre admirei o Babu lá fora, sempre admirei o profissional que ele é.

Leia também

Gostava dele quando eu assisti a edição dele, só que aqui dentro eu me decepcionei”, comentou a sister.

“Eu também”, concordou o camarote.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.