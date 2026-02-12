BBB 26: Filho de Babu diz que prêmio mudaria futuro da família

"Ele está mais objetivo nesse BBB", garantiu

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Carlos Alexandre, filho de Babu Santana, afirmou que o prêmio do BBB 26 mudaria completamente a realidade da família.

“Ele entrou com planos do que fazer com o dinheiro.

E tendo em vista de como estamos hoje, esse dinheiro mudaria não só a nossa vida agora, mas também o nosso futuro”, relatou à coluna Play, do jornal O Globo.

“Ele queria pagar uma faculdade de medicina para a minha irmã e uma pós-graduação para mim.

Esse prêmio ajudaria nesse sentido, de ter uma vida mais tranquila e previsível”, acrescentou.

