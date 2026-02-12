BBB 26: Filho de Babu diz que prêmio mudaria futuro da família

"Ele está mais objetivo nesse BBB", garantiu

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Filho de Babu diz que prêmio mudaria futuro da família

Carlos Alexandre, filho de Babu Santana, afirmou que o prêmio do BBB 26 mudaria completamente a realidade da família.

“Ele entrou com planos do que fazer com o dinheiro.

E tendo em vista de como estamos hoje, esse dinheiro mudaria não só a nossa vida agora, mas também o nosso futuro”, relatou à coluna Play, do jornal O Globo.

Leia também

“Ele queria pagar uma faculdade de medicina para a minha irmã e uma pós-graduação para mim.

Esse prêmio ajudaria nesse sentido, de ter uma vida mais tranquila e previsível”, acrescentou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.