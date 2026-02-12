BBB 26: Marciele elimina Chaiany na 1ª rodada da Prova do Líder

Disputa de resistência envolve plataformas giratórias e rodadas eliminatórias

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

A Prova do Líder do BBB 26 começou nesta quinta-feira (12) com a eliminação de Chaiany na primeira rodada.

Marciele foi responsável por tirá-la da disputa, que é de resistência e não tem duração pré-definida.

O último participante a permanecer na prova será o novo líder da semana.

Batizada de “prova de resistência Betano”, a dinâmica reúne os jogadores em seis plataformas giratórias, cada uma associada a uma vantagem apresentada no início da disputa.

