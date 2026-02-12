BBB 26: Maxiane beija Jonas após investidas de Ana Paula e demonstra ciúmes da jornalista
Pernambucana chegou a sugerir que a veterana estava dando em cima do modelo
Após as investidas de Ana Paula Renault para Jonas Sulzbach durante a festa do líder no BBB 26, Maxiane resolveu marcar território.
A pernambucana voltou a trocar beijos com o gaúcho durante a madrugada desta quinta-feira (12).
Primeiro, os dois dançaram agarradinhos.
Ao fim da música, a sister se despediu do brother, que logo a puxou para mais perto, dando um beijão daqueles.
A cena, claro, chamou a atenção de todos os participantes.