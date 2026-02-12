BBB 26: Maxiane beija Jonas após investidas de Ana Paula e demonstra ciúmes da jornalista

Pernambucana chegou a sugerir que a veterana estava dando em cima do modelo

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Maxiane beija Jonas após investidas de Ana Paula e demonstra ciúmes da jornalista

Após as investidas de Ana Paula Renault para Jonas Sulzbach durante a festa do líder no BBB 26, Maxiane resolveu marcar território.

A pernambucana voltou a trocar beijos com o gaúcho durante a madrugada desta quinta-feira (12).

Primeiro, os dois dançaram agarradinhos.

Leia também

Ao fim da música, a sister se despediu do brother, que logo a puxou para mais perto, dando um beijão daqueles.

A cena, claro, chamou a atenção de todos os participantes.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.