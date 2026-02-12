BBB 26: Maxiane se queixa do afastamento de Marcelo e cobra amizade

Sister e brother tiveram uma conversa a respeito do assunto durante a festa

Maxiane não vem escondendo o quanto anda incomodada com o afastamento de Marcelo no BBB 26.

Durante a festa do líder Jonas Sulzbach, na madrugada desta quinta-feira (12), a pernambucana procurou o potiguar e abriu o coração sobre o assunto.

“Eu sei que você é articulador, inteligente.

Você se dá bem com muita gente aqui, mas eu estou sofrendo que você está do outro lado”, afirmou a sister, destacando a relação que eles construíram na Casa de Vidro do Nordeste.

