BBB 26: Maxiane se queixa do afastamento de Marcelo e cobra amizade

Sister e brother tiveram uma conversa a respeito do assunto durante a festa

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Maxiane não vem escondendo o quanto anda incomodada com o afastamento de Marcelo no BBB 26.

Durante a festa do líder Jonas Sulzbach, na madrugada desta quinta-feira (12), a pernambucana procurou o potiguar e abriu o coração sobre o assunto.

“Eu sei que você é articulador, inteligente.

Você se dá bem com muita gente aqui, mas eu estou sofrendo que você está do outro lado”, afirmou a sister, destacando a relação que eles construíram na Casa de Vidro do Nordeste.

