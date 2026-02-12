BBB 26 terá Bloco do Paredão com poderes definidos por sorteio; veja a dinâmica da semana

Nova dinâmica inclui troca, veto, imunidade e indicação antes da formação

Na Telinha -
BBB 26 terá Bloco do Paredão com poderes definidos por sorteio; veja a dinâmica da semana

O BBB 26 apresentou nesta quinta-feira (12) a dinâmica da semana, que será marcada pela estreia do Bloco do Paredão.

A novidade prevê um sorteio que definirá a ordem de jogo entre os participantes.

De acordo com a dinâmica, seguindo os números sorteados, cada brother deverá escolher um acessório carnavalesco.

Leia também

Cada item corresponderá a uma consequência específica na formação do paredão.

O gabarito que relaciona os acessórios aos respectivos poderes será divulgado nesta sexta-feira (13), antes do programa ao vivo.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.