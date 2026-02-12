Coração Acelerado: Janete dobra Zilá com pedido: "Tá tão feliz"

Eliomar diz que quer passar seus últimos dias em paz com as filhas

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eliomar (Stepan Nercessian) pede para viver seus últimos dias de vida em paz, com as filhas.

Em pé de guerra com Janete (Letícia Spiller), Zilá (Leandra Leal) concorda em dar uma trégua depois que a irmã diz que o pai está fraco, porém feliz com as duas por perto.

Com sério problema cardíaco, o avô de Agrado (Isadora Cruz) chegou a ficar em coma, no hospital.

Foi o seu estado de saúde que trouxe a mãe da jovem de volta a Bom Retorno, apesar de jurar que jamais pisaria ali outra vez.

Leia conteúdo completo aqui.