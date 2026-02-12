Coração Acelerado: Janete dobra Zilá com pedido: "Tá tão feliz"

Eliomar diz que quer passar seus últimos dias em paz com as filhas

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Janete dobra Zilá com pedido: "Tá tão feliz"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eliomar (Stepan Nercessian) pede para viver seus últimos dias de vida em paz, com as filhas.

Em pé de guerra com Janete (Letícia Spiller), Zilá (Leandra Leal) concorda em dar uma trégua depois que a irmã diz que o pai está fraco, porém feliz com as duas por perto.

Com sério problema cardíaco, o avô de Agrado (Isadora Cruz) chegou a ficar em coma, no hospital.

Leia também

Foi o seu estado de saúde que trouxe a mãe da jovem de volta a Bom Retorno, apesar de jurar que jamais pisaria ali outra vez.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.