Coração Acelerado: trio destrói romance de João Raul e Agrado com fotos vazadas

Entenda como Naiane, Ronei e Talita manipularam provas para convencer o sertanejo de que Agrado planejou tudo desde o início

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

O romance de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) vai desandar em Coração Acelerado embalado menos por fatos e mais por versões — e por uma operação coordenada nos bastidores.

Tudo começa com fotos casuais no aeroporto de São Paulo.

Agrado, prestes a voltar para Goiânia após compromissos profissionais, encontra Leandro (David Junior) por acaso.

Conversam, fazem um lanche.

Duas fãs registram o momento.

As imagens chegam às redes e, antes que ela consiga explicar, João Raul já está em alerta.

