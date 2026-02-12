Coração Acelerado: trio destrói romance de João Raul e Agrado com fotos vazadas
Entenda como Naiane, Ronei e Talita manipularam provas para convencer o sertanejo de que Agrado planejou tudo desde o início
O romance de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) vai desandar em Coração Acelerado embalado menos por fatos e mais por versões — e por uma operação coordenada nos bastidores.
Tudo começa com fotos casuais no aeroporto de São Paulo.
Agrado, prestes a voltar para Goiânia após compromissos profissionais, encontra Leandro (David Junior) por acaso.
Conversam, fazem um lanche.
Duas fãs registram o momento.
As imagens chegam às redes e, antes que ela consiga explicar, João Raul já está em alerta.