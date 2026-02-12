Coração Acelerado: Zilá se vinga do marido colocando outro homem em casa

Alaorzinho pede a separação e vilã convida Ronei para morar com os Alaor

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) diz para Zilá (Leandra Leal) que quer a separação.

Para ganhar tempo, a vilã pede ao marido que espere o aniversário de Naiane (Isabelle Drummond) passar.

E quanto isso, ela hospeda Ronei (Thomás Aquino) na mansão.

No passado, o filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso) foi noivo de Janete (Letícia Spiller), mas o relacionamento do casal foi boicotado pela irmã da cantora, que acabou conseguindo ficar com o ricaço.

Leia conteúdo completo aqui.