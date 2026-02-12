Dira Paes explica excesso de tosse que virou meme em Três Graças: "O público estranhou"

Personagem da atriz na novela sofre de hipertensão arterial pulmonar

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Dira Paes participou do Mais Você nesta quinta-feira (12) para celebrar a chegada de Três Graças ao capítulo 100.

A atriz comentou os rumos de Lígia, sua personagem na trama, e também explicou o porquê do excesso de tosse nos primeiros meses da novela – o que chegou a virar meme nas redes sociais.

“A hipertensão arterial pulmonar é uma doença séria, que precisa de medicamentos, porque deixa a pessoa muito debilitada.

Você fica sem forças para levantar”, disse Dira Paes na entrevista a Ana Maria Braga.

