Dona Beja: 5 cenas proibidonas que já foram ao ar na novela da HBO Max

Trama já teve várias cenas de nudez, masturbação e até transa com padre

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

A novela Dona Beja, que estreou na HBO Max na semana passada, tem abusado das cenas ousadas.

Inspirada na trajetória real de Ana Jacinta de São José, figura histórica de Minas Gerais no século 19, a novela protagonizada por Grazi Massafera traz uma nova versão da trama exibida originalmente na Manchete em 1986, que teve Maitê Proença no papel principal.

