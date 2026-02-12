ESPN e Disney+ preparam maratona de 9 horas para o All-Star Weekend da NBA

Evento festivo terá o brasileiro Cafu no Jogo das Celebridades e novo formato de disputa entre seleções dos EUA e do Mundo

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

A ESPN e o Disney+ anunciaram uma programação especial para a transmissão exclusiva do All-Star Weekend da NBA, somando nove horas de cobertura ao vivo.

Entre os dias 13 e 15 de fevereiro, os fãs de basquete poderão acompanhar todas as atrações do fim de semana festivo através da ESPN 2 e do Disney+ Premium.

Os trabalhos terão o comando do narrador Ari Aguiar e do comentarista Guilherme Giovannoni, trazendo os detalhes de cada disputa realizada em Inglewood, na Califórnia.

