Êta Mundo Melhor: Zulma faz proposta indecente a Candinho para tirar Dita da cadeia

Com a cantora internada e debilitada, a vilã exige casamento em troca da liberdade da rival

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, a fragilidade de Dita (Jeniffer Nascimento) servirá de combustível para uma virada conduzida por Zulma (Heloisa Périssé).

A personagem identifica no colapso da rival uma oportunidade estratégica e decide agir.

Presa após a fuga com Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) para o Rio de Janeiro, Dita enfrenta o desgaste emocional de ver sua carreira como Doris River ameaçada.

O desmaio na cadeia e a posterior internação hospitalar ampliam a tensão em torno do casal.

É nesse cenário que Zulma avança.

