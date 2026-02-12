Maria do Carmo fica rica de novo? Saiba o que acontece em Rainha da Sucata

Protagonista passará por muitas reviravoltas até o último capítulo

Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) ficou pobre e voltou a vender sucata.

Só que o destino da protagonista ainda reserva muitas surpresas nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Maria do Carmo ainda vai sofrer muito, mas não desistirá de reaver suas ações na Sucata.

Ela bate de frente com Renato (Daniel Filho) e com Dona Armênia (Aracy Balabanian) para retomar a presidência da empresa.

