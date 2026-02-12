Mariana Gross relembra cirurgia cardíaca e diz não sentir dor: "Recuperação muito rápida"

Jornalista já voltou a fazer exercícios

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Mariana Gross se prepara para mais uma cobertura do Carnaval na Globo.

No fim do ano passado, ela passou por uma cirurgia cardíaca em função de um diagnóstico de prolapso de válvula mitral.

“Não era uma emergência, mas precisei operar”, disse a jornalista.

A cirurgia foi realizada em 11 de novembro, conforme relatou à coluna Play, do jornal O Globo.

“A recuperação foi muito rápida, em 20 dias eu já estava de volta ao RJTV.

Não sinto dor, já voltei a fazer exercícios, mas ainda faço um trabalho de respiração com a fono, porque a cirurgia afetou um pouco o pulmão.”

