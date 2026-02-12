Mariana Gross relembra cirurgia cardíaca e diz não sentir dor: "Recuperação muito rápida"

Jornalista já voltou a fazer exercícios

Na Telinha Na Telinha -
Mariana Gross relembra cirurgia cardíaca e diz não sentir dor: "Recuperação muito rápida"

Mariana Gross se prepara para mais uma cobertura do Carnaval na Globo.

No fim do ano passado, ela passou por uma cirurgia cardíaca em função de um diagnóstico de prolapso de válvula mitral.

“Não era uma emergência, mas precisei operar”, disse a jornalista.

Leia também

A cirurgia foi realizada em 11 de novembro, conforme relatou à coluna Play, do jornal O Globo.

“A recuperação foi muito rápida, em 20 dias eu já estava de volta ao RJTV.

Não sinto dor, já voltei a fazer exercícios, mas ainda faço um trabalho de respiração com a fono, porque a cirurgia afetou um pouco o pulmão.”

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.