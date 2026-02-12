Paulo Betti diz que nunca conversou com Aguinaldo Silva: "Nossa relação não existe"
Ator revisita personagem e diz que apesar de ter feito cinco novelas do autor, relação inexiste
Paulo Betti está revisitando o personagem Téo Pereira, de Fina Estampa (2011-2012), em Três Graças.
Escalado para cinco novelas de Aguinaldo Silva, o ator confidenciou que nunca conversou com ele.
“Nossa relação não existe”, bradou durante o Encontro nesta quinta-feira (12).
Antes, contou que seu retorno à líder de audiência foi emocionante.
“Fazia quatro anos que eu não entrava no Projac [Estúdios Globo].
Me senti muito acolhido.
Depois, o fato de revisitar um personagem como esse é como se encontrasse um parente seu…
[…] É uma grande alegria.”