Ator revisita personagem e diz que apesar de ter feito cinco novelas do autor, relação inexiste

Paulo Betti diz que nunca conversou com Aguinaldo Silva: "Nossa relação não existe"

Paulo Betti está revisitando o personagem Téo Pereira, de Fina Estampa (2011-2012), em Três Graças.

Escalado para cinco novelas de Aguinaldo Silva, o ator confidenciou que nunca conversou com ele.

“Nossa relação não existe”, bradou durante o Encontro nesta quinta-feira (12).

Antes, contou que seu retorno à líder de audiência foi emocionante.

“Fazia quatro anos que eu não entrava no Projac [Estúdios Globo].

Me senti muito acolhido.

Depois, o fato de revisitar um personagem como esse é como se encontrasse um parente seu…

[…] É uma grande alegria.”

