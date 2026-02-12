Sarah Andrade expõe tática de Ana Paula Renault para causar expulsões no BBB 26: "Sabia cutucar"

Em entrevista à Rádio Globo, Sarah defende Sol Vega e afirma que Ana Paula é seletiva

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Eliminada no quarto paredão do BBB 26, Sarah Andrade comentou a convivência com Ana Paula Renault e também a desclassificação de Sol Vega.

Em entrevista nos bastidores da Rádio Globo, nesta quinta-feira (12), ela concentrou suas críticas no comportamento da ex-colega de confinamento e manifestou apoio à aliada no jogo.

Sobre Ana Paula, Sarah afirmou que a relação dentro da casa foi diferente da imagem que tinha antes do programa.

“Eu era fã da Ana Paula, adorava.

Mas conviver é outra coisa.

Assistir é uma coisa, conviver é completamente diferente”, declarou.

