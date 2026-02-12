Terra Nostra: Rosana usa morte do filho de Giuliana para atrair Matteo de volta

Ela lança mão do próprio filho para tentar reconquistar o marido

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) vai mostrar que não tem limites.

Ela usa a morte do filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) para tentar atrair Matteo (Thiago Lacerda) de volta nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Giuliana e Matteo perdem o filho, Juanito.

O menino morre vítima de difteria.

Em meio ao sofrimento, os italianos se unem novamente, depois de uma breve separação.

