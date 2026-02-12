Três Graças: Arminda espalha fuga internacional de Samira para despistar crime

Empresária sustenta versão de saída do país após confronto envolvendo Raul

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Arminda espalha fuga internacional de Samira para despistar crime

Arminda (Grazi Massafera) passará a sustentar que Samira (Fernanda Vasconcellos) deixou o Brasil para escapar da polícia nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo.

A informação é divulgada pela própria personagem como forma de afastar suspeitas e evitar desdobramentos criminais.

A declaração ocorre após a revelação feita por Samira a Raul (Paulo Mendes) de que é sua mãe biológica e de que o vendeu ainda bebê para Arminda.

Leia também

Segundo o relato, a empresária teria fingido uma gravidez e comprado a criança.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.