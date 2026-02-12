Três Graças: Arminda espalha fuga internacional de Samira para despistar crime

Empresária sustenta versão de saída do país após confronto envolvendo Raul

Na Telinha - 12 de fevereiro de 2026

Arminda (Grazi Massafera) passará a sustentar que Samira (Fernanda Vasconcellos) deixou o Brasil para escapar da polícia nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo.

A informação é divulgada pela própria personagem como forma de afastar suspeitas e evitar desdobramentos criminais.

A declaração ocorre após a revelação feita por Samira a Raul (Paulo Mendes) de que é sua mãe biológica e de que o vendeu ainda bebê para Arminda.

Segundo o relato, a empresária teria fingido uma gravidez e comprado a criança.

