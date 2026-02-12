Três Graças: Gerluce volta a trabalhar na mansão e se torna informante de Paulinho

Rogério vai orientar a cuidadora sobre o que ela pode ou não contar ao namorado

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Gerluce volta a trabalhar na mansão e se torna informante de Paulinho

Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) volta a cuidar de Josefa (Arlete Salles), depois que Arrminda (Grazi Massafera) for expulsa da casa de Rogério (Eduardo Moscovis).

Paulinho (Romulo Estrela) pede à namorada que seja sua informante.

A mocinha concorda, mas só revela ao policial o que o falecido permitir.

Leia também

Depois de tantos vacilos com o parceiro de Juquinha (Gabriela Medvedovsky), a mãe de Joélly (Alana Cabral) consegue seu perdão com a ajuda do ex-marido de Arminda (Grazi Massadera), que depõe a favor da moradora da Chacrinha.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.