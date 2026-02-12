Três Graças: Rogério despeja podre de Ferette em encontro com Zenilda

Advogada descobre que o vilão tentou matar o ex-sócio duas vezes

Nos próximos capítulos de Três Graças, Rogério (Eduardo Moscovis) descobre que Zenilda (Andréia Horta) se separou de Ferette (Murilo Benício), marca encontro com a advogada e revela que o ex-sócio tentou matá-lo nas duas vezes em que ele desapareceu.

A mãe de Lorena (Alanis Guillen) flagra o empresário e Arminda (Grazi Massafera) na sua cama, dá uma surra na vilã e decreta o fim do seu casamento com o presidente da Fundação.

