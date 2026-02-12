Três Graças: Samira é executada por Arminda em queima de arquivo
Empresária elimina rival após revelação sobre passado e simula desaparecimento
Samira (Fernanda Vasconcellos) será assassinada por Arminda (Grazi Massafera) nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo.
A morte ocorre após a traficante de bebês revelar a Raul (Paulo Mendes) que é sua mãe biológica e que o vendeu ainda recém-nascido para a vilã, que fingiu uma gravidez e comprou a criança.
A revelação acontece na mansão da empresária, em um confronto que leva Raul a exigir explicações.
Pressionada, Arminda admite o crime do passado diante do marido, Rogério (Eduardo Moscovis).