Três Graças: Samira é executada por Arminda em queima de arquivo

Empresária elimina rival após revelação sobre passado e simula desaparecimento

Na Telinha Na Telinha -
Samira (Fernanda Vasconcellos) será assassinada por Arminda (Grazi Massafera) nos próximos capítulos de Três Graças, novela das nove da Globo.

A morte ocorre após a traficante de bebês revelar a Raul (Paulo Mendes) que é sua mãe biológica e que o vendeu ainda recém-nascido para a vilã, que fingiu uma gravidez e comprou a criança.

A revelação acontece na mansão da empresária, em um confronto que leva Raul a exigir explicações.

Pressionada, Arminda admite o crime do passado diante do marido, Rogério (Eduardo Moscovis).

