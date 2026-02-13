A atitude de Giuliana após ser chamada de Rosana por Matteo em Terra Nostra

Ato falho do italiano faz casal romper o romance de vez

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Matteo (Thiago Lacerda) vai cometer um ato falho em Terra Nostra.

Durante uma discussão, o italiano chama Giuliana (Ana Paula Arósio) pelo nome de Rosana (Carolina Kasting), fazendo a amada tomar uma atitude decisiva.

A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Gumercindo (Antonio Fagundes) paga o dinheiro que devia a Matteo pelo período em que o imigrante trabalhou na fazenda.

Ele mostra o pagamento a Giuliana, só que a moça rejeita a quantia, dando início a um bate-boca entre os amantes.

