A atitude de Giuliana após ser chamada de Rosana por Matteo em Terra Nostra
Ato falho do italiano faz casal romper o romance de vez
Matteo (Thiago Lacerda) vai cometer um ato falho em Terra Nostra.
Durante uma discussão, o italiano chama Giuliana (Ana Paula Arósio) pelo nome de Rosana (Carolina Kasting), fazendo a amada tomar uma atitude decisiva.
A novela está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Tudo acontece depois que Gumercindo (Antonio Fagundes) paga o dinheiro que devia a Matteo pelo período em que o imigrante trabalhou na fazenda.
Ele mostra o pagamento a Giuliana, só que a moça rejeita a quantia, dando início a um bate-boca entre os amantes.