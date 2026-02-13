Amor à Vida e primeira versão de Vale Tudo ganham reprises na TV; saiba os detalhes
Tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas
Amor à Vida, exibida originalmente entre 2013 e 2014, e a primeira versão de Vale Tudo, no ar de 1988 a 1989, ganharão reprises na TV.
As tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas (ex-Canal Viva).
A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13).
Vale Tudo substitui Hipertensão a partir de 16 de março.
Já Amor à Vida entra no lugar de Fina Estampa no dia 23 do mesmo mês.