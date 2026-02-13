Amor à Vida e primeira versão de Vale Tudo ganham reprises na TV; saiba os detalhes

Tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Amor à Vida, exibida originalmente entre 2013 e 2014, e a primeira versão de Vale Tudo, no ar de 1988 a 1989, ganharão reprises na TV.

As tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas (ex-Canal Viva).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13).

Vale Tudo substitui Hipertensão a partir de 16 de março.

Já Amor à Vida entra no lugar de Fina Estampa no dia 23 do mesmo mês.

