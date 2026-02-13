Amor à Vida e primeira versão de Vale Tudo ganham reprises na TV; saiba os detalhes

Tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas

Na Telinha -
Amor à Vida e primeira versão de Vale Tudo ganham reprises na TV; saiba os detalhes

Amor à Vida, exibida originalmente entre 2013 e 2014, e a primeira versão de Vale Tudo, no ar de 1988 a 1989, ganharão reprises na TV.

As tramas serão exibidas a partir de março no canal a cabo Globoplay Novelas (ex-Canal Viva).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13).

Leia também

Vale Tudo substitui Hipertensão a partir de 16 de março.

Já Amor à Vida entra no lugar de Fina Estampa no dia 23 do mesmo mês.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.