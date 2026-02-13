BBB 26: Ana Paula e Leandro batem boca com Cowboy e o acusam de manipular a Prova do Líder

Treta generalizada contou com as participações de Milena, Breno e Samira

Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula e Leandro batem boca com Cowboy e o acusam de manipular a Prova do Líder

O pau torou no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (13).

Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Breno, Milena e Samira criticaram o jogo de Alberto Cowboy e o acusaram de trapacear na Prova do Líder, que é de resistência.

Para completar, o próprio brother admitiu nas entrelinhas que manipulou os dados conscientemente.

Leia também

“Você não é o defensor da moral e dos bons costumes?”, cobrou Ana Paula.

“Eu tô errado?

Produção tinha que ter reclamado com ela [Samira] primeiro”, respondeu Alberto.

“Você sempre tá certo”, retrucou a jornalista.

“Não vem conversa fiada, não!”, devolveu o empresário.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.