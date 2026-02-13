BBB 26: Ana Paula e Leandro batem boca com Cowboy e o acusam de manipular a Prova do Líder
Treta generalizada contou com as participações de Milena, Breno e Samira
O pau torou no BBB 26 na tarde desta sexta-feira (13).
Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Breno, Milena e Samira criticaram o jogo de Alberto Cowboy e o acusaram de trapacear na Prova do Líder, que é de resistência.
Para completar, o próprio brother admitiu nas entrelinhas que manipulou os dados conscientemente.
“Você não é o defensor da moral e dos bons costumes?”, cobrou Ana Paula.
“Eu tô errado?
Produção tinha que ter reclamado com ela [Samira] primeiro”, respondeu Alberto.
“Você sempre tá certo”, retrucou a jornalista.
“Não vem conversa fiada, não!”, devolveu o empresário.