BBB 26: Babu lamenta erro de estratégia e acusa Jordana de trapaça
O ator e Milena acusaram a advogada de tentar fazer parte da Trindade
Fora da Prova do Líder, Ana Paula Renault, Babu Santana e Milena analisaram o jogo da Trindade no BBB 26 – com a eliminação de Sarah Andrade e a expulsão de Sol Vega, o trio acha que Jordana quer se aliar a Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
“A Trindade não está trincada.
Está mais forte que nunca”, afirmou a babá e recreadora infantil.
“A Jordana quer entrar no lugar da Sarah”, disse o ator.
“A Jordana está comandando agora”, concordou a pipoca.