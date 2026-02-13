BBB 26: Babu lamenta erro de estratégia e acusa Jordana de trapaça

O ator e Milena acusaram a advogada de tentar fazer parte da Trindade

Na Telinha
Fora da Prova do Líder, Ana Paula Renault, Babu Santana e Milena analisaram o jogo da Trindade no BBB 26 – com a eliminação de Sarah Andrade e a expulsão de Sol Vega, o trio acha que Jordana quer se aliar a Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

“A Trindade não está trincada.

Está mais forte que nunca”, afirmou a babá e recreadora infantil.

“A Jordana quer entrar no lugar da Sarah”, disse o ator.

“A Jordana está comandando agora”, concordou a pipoca.

