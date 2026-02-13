BBB 26: Bloco do Paredão leva Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno à berlinda

Dinâmica definiu troca, veto, imunidade e indicação no reality show

A dinâmica do Bloco do Paredão foi realizada nesta sexta-feira (13) no BBB 26 e definiu imunidades, veto de voto e três participantes indicados à berlinda.

Tia Milena foi imunizada, enquanto Breno, Alberto Cowboy e Solange Couto acabaram no Paredão após a etapa.

A ordem de participação foi definida por sorteio.

Seguindo a numeração obtida, cada brother escolheu um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência previamente estabelecida.

