BBB 26: Bloco do Paredão leva Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno à berlinda
Dinâmica definiu troca, veto, imunidade e indicação no reality show
A dinâmica do Bloco do Paredão foi realizada nesta sexta-feira (13) no BBB 26 e definiu imunidades, veto de voto e três participantes indicados à berlinda.
Tia Milena foi imunizada, enquanto Breno, Alberto Cowboy e Solange Couto acabaram no Paredão após a etapa.
A ordem de participação foi definida por sorteio.
Seguindo a numeração obtida, cada brother escolheu um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência previamente estabelecida.