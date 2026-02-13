BBB 26: Breno e Maxiane discutem durante prova e brother a acusa de "servir" a Cowboy e Jonas

Biólogo chamou a atenção da aliada por atuar em conjunto com a dupla de veteranos

Aliados desde o primeiro dia de BBB 26, Breno e Maxiane acabaram se desentendendo durante a Prova do Líder na tarde desta sexta-feira (13).

O brother acusou a sister de está fazendo o jogo de Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach e atuar de forma conjunto com a dupla.

Ao longo da prova, a pernambucana chegou a combinar estratégias com os dois veteranos e a sugerir que iria desistir o quanto antes.

“Cowboy, eu não aguento mais”, falou a pipoca, o que irritou o colega.

“Você não tem que reforçar nada a ninguém.

Você é uma jogadora autônoma”, reclamou o biólogo.

“Calma, Breno”, pediu a influencer.

