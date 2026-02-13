BBB 26: Cowboy e Samira trocam farpas e brother acusa Ana Paula de provocar expulsão de Sol

Veterano seguiu protagonizando uma discussão intensa com suas rivais no jogo

Depois de ser confrontado por Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco a respeito de ter trapaceado com os dados na Prova do Líder, Alberto Cowboy engatou uma discussão acalorada com Samira no BBB 26.

“Quando a gente faz igual, a gente rouba.

Ela não roubou, não, mas quando a gente faz igual, rouba”, ironizou o brother.

“Tá falando que eu roubei?”, reagiu a sister.

“Pra mim você manipulou”, acusou o mineiro.

“Tá falando que eu roubei!”, constatou a gaúcha.

