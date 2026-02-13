BBB 26: Cowboy e Samira trocam farpas e brother acusa Ana Paula de provocar expulsão de Sol
Veterano seguiu protagonizando uma discussão intensa com suas rivais no jogo
Depois de ser confrontado por Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco a respeito de ter trapaceado com os dados na Prova do Líder, Alberto Cowboy engatou uma discussão acalorada com Samira no BBB 26.
“Quando a gente faz igual, a gente rouba.
Ela não roubou, não, mas quando a gente faz igual, rouba”, ironizou o brother.
“Tá falando que eu roubei?”, reagiu a sister.
“Pra mim você manipulou”, acusou o mineiro.
“Tá falando que eu roubei!”, constatou a gaúcha.