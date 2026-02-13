BBB 26: Jonas Sulzbach vence Prova do Líder após quase 24 horas
Brother conquista liderança pela segunda vez seguida no reality show
Jonas Sulzbach venceu, nesta sexta-feira (13), a Prova do Líder do BBB 26 após quase 24 horas de disputa.
Ele assume a liderança pela segunda vez consecutiva e terá o direito de indicar um participante diretamente ao Paredão.
A quinta Prova do Líder da edição começou na quinta-feira (12) e foi patrocinada pela Betano.
A dinâmica foi estruturada como uma prova de resistência, combinada a rodadas definidas por sorte.