Sister acordou Marciele para contar sobre a discussão que teve com o aliado

Na Telinha -
BBB 26: Maxiane chora e reclama da postura de Breno: "Arrasada"

Após discutir com Breno durante a Prova do Líder – o brother se incomodou com as conversas que a sister estava tendo com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach -, Maxiane desistiu da resistência e voltou para a casa do BBB 26 às lágrimas.

“Desculpa, mãe.

Desculpa, família.

Desculpa”, afirmou a influencer, sendo consolada por Edilson Capetinha.

“Eu tive que decepcionar os meus amigos”, completou a ex-integrante da Casa de Vidro do Nordeste.

