Sister revelou a Ana Paula, Babu e Chaiany que a estudante estava sendo orientada na Prova do Líder

BBB 26: Milena detona Gabriela por se aliar a Jonas e Cowboy: "Uma cachorrinha"

Além do ódio que está sentindo de Alberto Cowboy por ter sido eliminada da Prova do Líder do BBB 26, Milena também fez críticas a Gabriela.

De acordo com a babá e recreadora infantil, a estudante é manipulável.

“Eles botaram a Gabi pra sentar porque ela é manipulável!

Ela sentava e falava: ‘Quem é que eu vou mandar pra gosma?’ e eles decidiam quem ela ia mandar.

Ela não decidia por ela”, comentou a sister.

“Depois a manipuladora sou eu”, reagiu Ana Paula Renault.

