BBB 26: Milena detona Gabriela por se aliar a Jonas e Cowboy: "Uma cachorrinha"
Sister revelou a Ana Paula, Babu e Chaiany que a estudante estava sendo orientada na Prova do Líder
Além do ódio que está sentindo de Alberto Cowboy por ter sido eliminada da Prova do Líder do BBB 26, Milena também fez críticas a Gabriela.
De acordo com a babá e recreadora infantil, a estudante é manipulável.
“Eles botaram a Gabi pra sentar porque ela é manipulável!
Ela sentava e falava: ‘Quem é que eu vou mandar pra gosma?’ e eles decidiam quem ela ia mandar.
Ela não decidia por ela”, comentou a sister.
“Depois a manipuladora sou eu”, reagiu Ana Paula Renault.