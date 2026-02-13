BBB 26: Milena suja roupas de Cowboy, leva puxão de orelha de Ana Paula e limpa bagunça

Babá e recreadora infantil ficou irritada ao ser eliminada da Prova do Líder pelo brother

Na Telinha
Eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy, Milena deixou o provódromo chorando e disposta a se vingar do rival no BBB 26.

A sister foi até o quarto Sonho de Voar e desarrumou a cama e as roupas do brother.

“Tenho certeza que vi ele aqui”, disse a babá e recreadora infantil ao procurar a cama do veterano.

A ex-Casa de Vidro do Sudeste jogou os lençóis e travesseiros no chão e sujou os itens do empresário.

“Chinelinho branquinho vai ficar cheio de gosma”, avisou.

Na Telinha

