BBB 26: Milena suja roupas de Cowboy, leva puxão de orelha de Ana Paula e limpa bagunça
Babá e recreadora infantil ficou irritada ao ser eliminada da Prova do Líder pelo brother
Eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy, Milena deixou o provódromo chorando e disposta a se vingar do rival no BBB 26.
A sister foi até o quarto Sonho de Voar e desarrumou a cama e as roupas do brother.
“Tenho certeza que vi ele aqui”, disse a babá e recreadora infantil ao procurar a cama do veterano.
A ex-Casa de Vidro do Sudeste jogou os lençóis e travesseiros no chão e sujou os itens do empresário.
“Chinelinho branquinho vai ficar cheio de gosma”, avisou.