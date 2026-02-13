BBB 26: Prova de Resistência passa de 11 horas com 10 brothers na disputa; saiba quem

Além de aptidão física, a dinâmica exige sorte e estratégia dos participantes

A quinta Prova do Líder do BBB 26, que é de resistência, atingiu a marca de 11 horas.

Por volta das 10h desta sexta-feira (13), dez participantes ainda resistiam bravamente ao circuito que envolve, além de aptidão física, sorte e estratégia.

Pela ordem, deixaram a prova: Chaiany, Edilson Capetinha, Ana Paula Renault, Solange Couto, Leandro Boneco, Milena e Babu Santana.

Restam na disputa: Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Juliano Floss, Marcelo, Marciele, Maxiane e Samira.

