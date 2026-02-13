BBB 26: Sarah Andrade lamenta postura das páginas de fofoca: "Caminho pesado"

Brasiliense buscou novamente a visibilidade do reality show

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Sarah Andrade foi eliminada do BBB 26 na última terça-feira (10) e ainda está assimilando todas as notícias.

“O que me surpreendeu foi ver que existem percepções muito equivocadas sobre algumas pessoas lá dentro, principalmente em páginas de fofoca”, começou ela em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

“Estão levando algumas coisas para um caminho muito pesado.

Sobre mim, graças a Deus, estou bem feliz com tudo.

Acho que fui fiel a quem eu sou.

Me convidaram para um jogo, e eu fui para jogar o jogo que acompanho há anos: provas, dinâmicas, fazer grupinho, contar voto.

Isso sou eu.

Agora, esse jogo de procurar um enredo para conquistar o prêmio, isso não seria eu”, completou.

