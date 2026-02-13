Caminhada do gorila: o exercício que virou moda, melhora a força, o equilíbrio e a coordenação

Movimento inspirado nos primatas ativa músculos pouco explorados no dia a dia e pode turbinar mobilidade e estabilidade corporal

Gabriel Yuri Souto - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A caminhada do gorila deixou de ser apenas referência pop dos anos 2000 para se transformar em tendência no mundo fitness. Hoje, o exercício aparece em academias, treinos de calistenia e modalidades como o animal flow.

Embora pareça inusitado, o movimento oferece benefícios reais. Além disso, ativa cadeias musculares que raramente são exigidas na rotina diária. Como resultado, promove melhora global da força, da mobilidade e do equilíbrio.

O que é a caminhada do gorila?

A caminhada do gorila é um deslocamento em posição de agachamento baixo, com apoio das mãos no chão. O praticante se move para frente ou para trás, alternando braços e pernas de forma coordenada.

Esse tipo de marcha remete aos padrões primitivos de movimento humano. Afinal, nossos ancestrais se deslocavam utilizando os quatro membros antes da evolução da postura ereta.

Portanto, ao resgatar esse padrão, o exercício estimula músculos estabilizadores e articulações pouco exploradas.

Quais são os benefícios do exercício?

Segundo especialistas em medicina esportiva, a prática regular pode trazer ganhos importantes. Entre os principais benefícios estão:

Melhora do equilíbrio e da coordenação: o movimento exige sincronização entre braços e pernas, o que reforça o controle corporal.

Aumento da mobilidade do quadril: ideal para quem passa muito tempo sentado e sofre com rigidez na região.

Fortalecimento de ombros e punhos: o apoio constante das mãos ativa músculos superiores e melhora estabilidade articular.

Ativação do core: o abdômen precisa permanecer firme durante todo o deslocamento.

Além disso, o exercício dispensa aparelhos e pesos, o que o torna acessível para diferentes níveis de condicionamento.

Como fazer a caminhada do gorila corretamente?

Para executar o movimento com segurança, é importante seguir alguns passos:

Comece em um agachamento baixo, com os pés ligeiramente mais afastados que a largura dos ombros. Mantenha os joelhos alinhados aos pés e a coluna neutra. Ative o core e posicione as mãos à frente do corpo. Balance suavemente o peso de um lado para o outro. Avance alternando braços e pernas de forma coordenada.

Depois de alguns passos, retorne invertendo o movimento.

A recomendação é incluir a caminhada como aquecimento ou ativação muscular antes de treinos mais intensos.

Quem deve evitar?

Apesar dos benefícios, a caminhada do gorila não é indicada para todos. Pessoas com lesões nos joelhos, tornozelos ou quadris devem buscar orientação médica antes de iniciar a prática.

Além disso, especialistas reforçam que o exercício deve complementar o treino, e não substituí-lo completamente. Dessa forma, os resultados tendem a ser mais consistentes e seguros.

Por que virou tendência?

A popularidade cresceu principalmente nas redes sociais, onde influenciadores passaram a mostrar os ganhos de mobilidade e força. Ao mesmo tempo, o interesse por movimentos naturais e funcionais aumentou.

Consequentemente, a caminhada do gorila se consolidou como alternativa dinâmica para quem busca variar o treino e melhorar a consciência corporal.

Em resumo, trata-se de um exercício simples, porém completo, que trabalha o corpo de maneira integrada e pode trazer benefícios significativos quando praticado com orientação adequada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!