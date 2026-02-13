Carol Lekker é contratada pelo SBT e cai no choro ao receber crachá ao vivo; vídeo
Modelo entrou para a equipe do Fofocalizando
No Fofocalizando desta sexta-feira (13), Carol Lekker descobriu que é a mais nova funcionária do SBT.
A ex-participante de A Fazenda, que estava sendo testada na apresentação do programa, foi aprovada e ganhou uma vaga fixa no time de titulares da atração.
Os colegas de trabalho da modelo fizeram uma surpresa e surgiram com uma caixa misteriosa no estúdio.
Ao abrir os olhos e ver que se tratava de seu crachá, a famosa caiu no choro e chegou a se ajoelhar ao fazer um discurso emocionado.