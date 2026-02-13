Carol Lekker é contratada pelo SBT e cai no choro ao receber crachá ao vivo; vídeo

Modelo entrou para a equipe do Fofocalizando

Na Telinha -
Carol Lekker é contratada pelo SBT e cai no choro ao receber crachá ao vivo; vídeo

No Fofocalizando desta sexta-feira (13), Carol Lekker descobriu que é a mais nova funcionária do SBT.

A ex-participante de A Fazenda, que estava sendo testada na apresentação do programa, foi aprovada e ganhou uma vaga fixa no time de titulares da atração.

Os colegas de trabalho da modelo fizeram uma surpresa e surgiram com uma caixa misteriosa no estúdio.

Leia também

Ao abrir os olhos e ver que se tratava de seu crachá, a famosa caiu no choro e chegou a se ajoelhar ao fazer um discurso emocionado.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.