Após rompimento com Agrado, cantor perde controle do carro e sofre ferimentos

Coração Acelerado: plano de Naiane termina em acidente e leva João Raul ao hospital

O plano articulado por Naiane (Isabelle Drummond) para separar João Raul (Filipe Bragança) de Agrado (Isadora Cruz) terá como desdobramento um acidente envolvendo o cantor em Coração Acelerado.

A ação é executada com a participação de Ronei (Thomás Aquino) e Talita (Luellem de Castro).

Talita encontra fotos antigas de Agrado com Leandro (David Junior), incluindo um registro em que os dois aparecem se beijando, feito antes do início do relacionamento da cantora com João Raul.

Naiane obtém vídeos da Alô Balada que mostram Leandro levando Agrado ao camarim do artista.

