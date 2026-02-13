Coração Acelerado: Ronei provoca acidente de João Raul

Cantor briga com Agrado por causa de fofoca, sai feito louco e bate o carro

Coração Acelerado: Ronei provoca acidente de João Raul

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) briga com Agrado (Isadora Cruz) por causa de Ronei (Thomás Aquino), sai dirigindo feito louco e bate com o carro.

Cantor deixa o hospital com o pulso imobilizado.

O empresário se junta a Naiane (Isabelle Drummond) e Talita (Luellem de Castro) em plano para acabar com o noivado do Mozão do Brasil, e a armação acaba surtindo efeito.

