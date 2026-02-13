Coração Acelerado: Ronei provoca acidente de João Raul

Cantor briga com Agrado por causa de fofoca, sai feito louco e bate o carro

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) briga com Agrado (Isadora Cruz) por causa de Ronei (Thomás Aquino), sai dirigindo feito louco e bate com o carro.

Cantor deixa o hospital com o pulso imobilizado.

O empresário se junta a Naiane (Isabelle Drummond) e Talita (Luellem de Castro) em plano para acabar com o noivado do Mozão do Brasil, e a armação acaba surtindo efeito.

