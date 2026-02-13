Diego Martins emplaca segunda novela e aponta diferencial de Coração Acelerado

Após sucesso com casal gay no horário nobre, ator vive fiel escudeiro de vilã em novela das 19h

Diego Martins volta às novelas como Esteban, o fiel escudeiro da vilã Naiane (Isabelle Drummond) em Coração Acelerado.

É o segundo papel do ator na Globo depois do sucesso na estreia, quando interpretou Kelvin em Terra e Paixão – o casal formado com Ramiro (Amaury Lorenzo) roubou a cena na trama, exibida no horário nobre entre 2023 e 2024.

