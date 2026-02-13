Êta Mundo Melhor: Dita é trocada por sósia nos palcos enquanto tenta sair da prisão

Empresário mantém agenda de shows com dublagem durante detenção da cantora

Na Telinha - 13 de fevereiro de 2026

A prisão de Dita (Jeniffer Nascimento), após a fuga com Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia), levará a uma mudança na condução da carreira da artista em Êta Mundo Melhor.

Detida no Rio de Janeiro sob acusação relacionada ao rapto de Samir, ela dependerá da retirada da queixa feita por Zulma (Heloisa Périssé) para obter liberdade.

Enquanto a cantora permanece presa, Lourival (Sérgio Malheiros) decide manter a agenda de apresentações de Doris River.

Pressionado pelos compromissos da turnê, ele opta por colocar Francine (Luciana Fernandes) no palco para substituir a intérprete.

