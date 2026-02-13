Êta Mundo Melhor: Dita é trocada por sósia nos palcos enquanto tenta sair da prisão

Empresário mantém agenda de shows com dublagem durante detenção da cantora

Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Dita é trocada por sósia nos palcos enquanto tenta sair da prisão

A prisão de Dita (Jeniffer Nascimento), após a fuga com Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia), levará a uma mudança na condução da carreira da artista em Êta Mundo Melhor.

Detida no Rio de Janeiro sob acusação relacionada ao rapto de Samir, ela dependerá da retirada da queixa feita por Zulma (Heloisa Périssé) para obter liberdade.

Enquanto a cantora permanece presa, Lourival (Sérgio Malheiros) decide manter a agenda de apresentações de Doris River.

Leia também

Pressionado pelos compromissos da turnê, ele opta por colocar Francine (Luciana Fernandes) no palco para substituir a intérprete.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.